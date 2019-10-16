Последние гагары и лебеди летят над Петербургом по пути в Африку и Европу

Последние гагары и лебеди летят над Петербургом по пути в Африку и Европу
Птицы покидают Петербург. Фото: комитет по природопользованию

В Петербурге завершается осенняя миграция птиц. Пернатые отправляются на зимовку в Западную Европу и Африку.

«Сейчас над городом транзитом пролетают последние уходящие стаи белолобых гусей и гуменников, а также лебедей», — рассказал председатель Орнитологической секции Санкт-Петербургского Общества естествоиспытателей, кандидат биологических наук Владимир Храбрый.

Увидеть птиц можно на побережье Финского залива, в Приморском, Курортном, Красносельском и Петродворцовом районах. Над центром города пролетает стая гагар. Заметить их, правда, не так просто. Птицы набирают большую высоту.

Комитет по природопользованию просит петербуржцев не подкармливать перелетных птиц.

«Подкармливая пернатых, мы лишаем их потребности в поиске пищи, а значит и в необходимости перелета в более теплые регионы», — уточнили в ведомстве.

Всего над Петербургом ежегодно пролетает около 1 млн птиц. Чаще всего они минуют его транзитом. Иногда временно задерживаются или остаются зимовать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург принял участие в международной акции Общеевропейского учета птиц – EuroBirdwatch 2019.

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