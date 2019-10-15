Петербуржцы уступили москвичам в подсчете птиц

В Петербурге проведение акции координировала «Дирекция особо охраняемых природных территорий», подведомственная Комитету по природопользованию. Фото: Комитет по природопользованию

В Петербурге проведение акции координировала «Дирекция особо охраняемых природных территорий», подведомственная Комитету по природопользованию. Фото: Комитет по природопользованию

Сегодня, 15 октября, объявили итоги международной акции Общеевропейского учета птиц – EuroBirdwatch 2019.

Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию. В акции приняли участие 110 жителей Северной столицы, заняв по количеству наблюдателей второе место после Москвы. По числу встреченных птиц Петербург расположился на пятом месте.

Всего в ежегодной акции принимают участие 35 стран. В России насчитали около трех тысяч наблюдателей, которые отметили 138 962 птицы 241 вида. Наиболее распространенные среди них — скворец, лысуха и сизый голубь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о проведении акции EuroBirdwatch 2019, которая состоялась 5 и 6 октября. Это мероприятие помогает отследить закономерность миграций птиц и природные изменения, происходящие на планете.