Петербуржцев приглашают пересчитать городских птиц

Петербуржцев приглашают пересчитать городских птиц
Волонтеры подсчитают всех птиц, в том числе перелетных. Фото: pixabay

Жители Северной столицы могут принять участие в Общеевропейском учете птиц – EuroBirdwatch 2019. Цель акции — сосчитать птиц во всем мире.

Акция пройдет в Северной столице на предстоящих выходных, с 5 по 6 октября. Волонтеры постараются подсчитать всех встречных птиц, в том числе перелетных. Их учет необходим для понимания закономерностей миграций и природных изменений на планете.

Как сообщили в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, победителем станет тот регион и страна, где наибольшее число волонтеров насчитает больше всего птиц.

Принять участие может любой желающий. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте EuroBirdwatch.

Ранее в GazetaSPb сообщали о нападении самой опасной птицы. В результате инцидента скончался фермер.

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Петербуржцев приглашают пересчитать городских птиц