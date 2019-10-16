Петербургским ветеранам выплатят по 7 тысяч рублей к 75-летию Победы

Городские власти выплатят по 7 тысяч рублей инвалидам и ветеранам ВОВ. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Городские власти выплатят по 7 тысяч рублей инвалидам и ветеранам ВОВ. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Парламент Петербурга принял законопроект губернатора города о выплате ветеранам Великой Отечественной войны дополнительных средств.

Городские власти выплатят по 7 тысяч рублей инвалидам и ветеранам ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим в Петербурге. Это произойдет в честь 75-летия Победы. Инициатором закона, принятого на заседании городского ЗакСобрания, выступил градоначальник Александр Беглов.

Вдовам и вдовцам вышеупомянутых категорий граждан выплатят по 4 тысячи рублей, а рожденным в Ленинграде до 3 сентября 1945 года власти выплатят по 3 тысячи рублей.

Выплаты будут переведены тем, кто зарегистрирован в Петербурге по месту жительства.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге ветеран ВОВ впервые проголосовала на выборах из дома.