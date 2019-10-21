Подходы к «Морскому фасаду» расширят для крупных лайнеров

Подходы к &#171;Морскому фасаду&#187; расширят для крупных лайнеров
АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Ведущие круизные компании с 2020 года намерены экспулатировать лайнеры длиной от 340 до 363 метров в регионе Балтийского моря. Для их приема планируется углубить подходы к порту «Морской фасад» в Петербурге.

В порту необходимо увеличить габариты судоходных путей, провести дноуглубление, укрепить стенки фарватера и дна, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

Беглов подчеркнул, что морской туризм в последние годы активно развивается. Этому способствует право пассажиров круизных судов посещать Петербург без визы на 72 часа. В 2018 году город на паромах и круизных судах посетили 878 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председателем совета директоров АО «Пассажирский порт «Морской фасад» назначили вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

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