Двоих петербуржцев задержали за слив топлива из тепловоза в Автово

На железнодорожной станции Автово в Петербурге похитили дизельное топливо. Его сливали из бака тепловоза.

По подозрению задержаны двое 50-летних жителей Петербурга. Мужчины, по данным правоохранителей, действовали по предварительному сговору. В дневное время они встречались у тепловоза и переливали топливо в канистры.

Всего у злоумышленников изъято около 100 литров дизельного топлива, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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