Двоих петербуржцев задержали за слив топлива из тепловоза в Автово

Двоих петербуржцев задержали за слив топлива из тепловоза в Автово
Топливо злоумышленники сливали в канистры. Фото: pixabay.com

На железнодорожной станции Автово в Петербурге похитили дизельное топливо. Его сливали из бака тепловоза.

По подозрению задержаны двое 50-летних жителей Петербурга. Мужчины, по данным правоохранителей, действовали по предварительному сговору. В дневное время они встречались у тепловоза и переливали топливо в канистры.

Всего у злоумышленников изъято около 100 литров дизельного топлива, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со строительной площадки на Митрофаньевском шоссе похитили дорожную спецтехнику — каток вибрационный одновальцовый HDJ 90V стоимостью 1 млн 90 тыс.рублей и каток дорожный GRW10 стоимостью 955 тыс. рублей рублей. В краже подозревают работника.

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