В Лондоне ищут дворецкого в семью русских, платить обещают в 4 раза больше, чем в Букингеме

Отмечается, что семья отдаст предпочтение е Стрельцам, Девам, Водолеям, Козерогам и Львам, любящим детей. На фото: кадр из сериала "Дживс и Вустер".

Отмечается, что семья отдаст предпочтение е Стрельцам, Девам, Водолеям, Козерогам и Львам, любящим детей. На фото: кадр из сериала "Дживс и Вустер".

Работодатели буквально в первых строках сообщают, что идеальный кандидат должен воплощать собой Дживса из сериала «Дживс и Вустер» по одноименным романам П. Г. Вудхауза.

Необычное объявление о поиске домоуправителя появилось на британском сайте Jobs In Childcare. Семья ищет человека со знанием, как минимум, двух языков: английского и французского. Однако предпочтительнее, если претендент будет также свободно владеть русским языком. Приоритетны для работодателей британцы, знающие русский или русские, работающие в Британии.

Успешный кандидат должен будет взять в свои руки управление домом, а также путешествовать с семьей во Франции, Италии, Великобритании и России. Кроме того, ему необходимо быть информированным об актуальных событиях и знаковых местах в Лондоне и южной части Франции, а также разбираться в сериалах, технологиях и гастрономии.

Заработная плата варьируется от 4 до 6 тысяч евро, однако принципы, по которым формируется сумма, не оглашаются.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство Петербурга наградило лучших сотрудников торговой сферы.