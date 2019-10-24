В Петербурге женщина «выгуливала» своего ребенка на поводке

Жители Петербурга возмущены жестоким методом воспитания, который применяет мать по отношению к своему ребенку.
В Сети появилось видео, на котором видно, как петербурженка выгуливает своего ребенка на поводке, привязанном к велосипеду. По словам очевидцев, ребенок чуть не попал под машину.
Инцидент произошел на проспекте Металлистов, 21.
» Женщина привязала сына веревкой за подмышки к своему велосипеду и отправилась на велопрогулку, чтобы он успевал за ней на самокате»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП «Петербург».
Видео разошлось по соцсетям и вызвало массу негодования у интернет-пользователей. Хотя некоторые не увидели в этом жестокого обращения.
«Никто не подумал что парень мог сам попросить прокатить его таким образом, ну как на водных лыжах? Мне кажется что верёвка под мышками у него а никак не на шее.Чего волну гнать на пустом месте», — рассуждает пользователей Сети.
Однако многие возмущались и критиковали увиденное.
«Ужас какой! Бедный парнишка, надеюсь не пострадал от этого», — пишет другой комментатор.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уполномоченный по правам детей Орловской области Владимир Поляков прокомментировал сообщение о жестоком обращении с девочкой-маугли. Он отметил, что семья, в которой воспитывалась девочка, являлась благополучной.