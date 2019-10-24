В Петербурге женщина «выгуливала» своего ребенка на поводке

По словам, очевидцев ребенок чуть не попал под машину. Фото: vk.com/spb_today стоп-кадр

По словам, очевидцев ребенок чуть не попал под машину. Фото: vk.com/spb_today стоп-кадр

Жители Петербурга возмущены жестоким методом воспитания, который применяет мать по отношению к своему ребенку.

В Сети появилось видео, на котором видно, как петербурженка выгуливает своего ребенка на поводке, привязанном к велосипеду. По словам очевидцев, ребенок чуть не попал под машину.

Инцидент произошел на проспекте Металлистов, 21.

» Женщина привязала сына веревкой за подмышки к своему велосипеду и отправилась на велопрогулку, чтобы он успевал за ней на самокате»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП «Петербург».

Видео разошлось по соцсетям и вызвало массу негодования у интернет-пользователей. Хотя некоторые не увидели в этом жестокого обращения.

«Никто не подумал что парень мог сам попросить прокатить его таким образом, ну как на водных лыжах? Мне кажется что верёвка под мышками у него а никак не на шее.Чего волну гнать на пустом месте», — рассуждает пользователей Сети.

Однако многие возмущались и критиковали увиденное.

«Ужас какой! Бедный парнишка, надеюсь не пострадал от этого», — пишет другой комментатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уполномоченный по правам детей Орловской области Владимир Поляков прокомментировал сообщение о жестоком обращении с девочкой-маугли. Он отметил, что семья, в которой воспитывалась девочка, являлась благополучной.