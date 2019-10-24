Полузащитник «Зенита» Барриос может перейти в «Монако»

Полузащитник «Зенита» Барриос может перейти в «Монако»
Вильмар Барриос. Фото: instagram

Полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Колумбии Вильмар Барриос попал в сферу интересов «Монако». Клуб из чемпионата Франции планирует укрепить центральную линию.

Сумма трансфера может составить 30 млн евро. Трансфер может состоятся этой зимой, сообщает ФАН со ссылкой на источник в питерском клубе.

Напомним, 26 -летний колумбиец перешел в «Зенит» в январе 2019 года. До этого он выступал за «Боку Хуниорс», в составе которого дважды становился чемпионом Аргентины. Сумма сделки составила 15 млн евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что питерский «Зенит» уже планирует зимнюю трансферную кампанию. Хотя это и можно назвать обычной практикой для больших клубов, но у «Зенита» немного иная ситуация, схожая с ЧП.

"Зенит" Вильмар Барриос монако
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Полузащитник «Зенита» Барриос может перейти в «Монако»
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