Наркосбытчик из Петербурга подозревается в отмывании денег

Задержанный по подозрению в незаконном обороте наркотиков легализовал денежные средства, полученные противоправным путем.

Как сообщают в главке МВД России по Петербургу, в феврале правоохранители задержали двух жителей Кировского района, 35 и 37 лет, за распространение наркотика «метадон» посредством тайников-закладок. В ведомстве отметили, что задержанные на тот момент имели судимости за незаконный оборот наркотиков.

В ходе расследования полиция установила причастность одного из задержанных к получению денежных средств посредством сбыта наркотиков. В дальнейшем он хотел легализовать полученные деньги от «покупателей», однако его деяния были пресечены правоохранителями. Уже установлена его причастность к отмыванию более 10 тыс. рублей. Полиция устанавливает всю легализованную им сумму.

В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наркоторговец из Ленобласти, скрывавшийся в Белоруссии, предстанет перед судом.