Наркоторговец из Ленобласти, скрывавшийся в Белоруссии, предстанет перед судом

Наркоторговец из Ленобласти, скрывавшийся в Белоруссии, предстанет перед судом
Злоумышленник передан правоохранительным органам. Фото: https://pixabay.com

Житель Ленинградской области два года находился в федеральном розыске. Все это время он скрывался на территории Белоруссии.

Два года назад, в декабре 2017 года, злоумышленник осуществил продажу наркотического вещества в крупном размере. Инцидент произошел в Ломоносовском районе Ленинградской области. Преступнику удалось скрыться, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов объявили наркоторговца в федеральный розыск.

Спустя немногим меньше двух лет злоумышленник был обнаружен в Белоруссии, откуда его в сентябре, по запросу прокуратуры РФ, экстрадировали в Россию. Преступника ожидает судебное заседание, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке был задержан бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.

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