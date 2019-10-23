Наркоторговец из Ленобласти, скрывавшийся в Белоруссии, предстанет перед судом

Житель Ленинградской области два года находился в федеральном розыске. Все это время он скрывался на территории Белоруссии.

Два года назад, в декабре 2017 года, злоумышленник осуществил продажу наркотического вещества в крупном размере. Инцидент произошел в Ломоносовском районе Ленинградской области. Преступнику удалось скрыться, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов объявили наркоторговца в федеральный розыск.

Спустя немногим меньше двух лет злоумышленник был обнаружен в Белоруссии, откуда его в сентябре, по запросу прокуратуры РФ, экстрадировали в Россию. Преступника ожидает судебное заседание, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке был задержан бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.