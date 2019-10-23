В США задержали Ахмада Билалова, экс-главу «Курортов Северного Кавказа»

Кроме того, братья получили от государства 5 миллиардов рублей на создание туристического кластера, которые оказались на счетах вскоре обанкротившегося "Национального банка развития бизнеса". Фото: Wikipedia

Кроме того, братья получили от государства 5 миллиардов рублей на создание туристического кластера, которые оказались на счетах вскоре обанкротившегося "Национального банка развития бизнеса". Фото: Wikipedia

Предприниматель был задержан в Америке по запросу МВД России. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Бывшиго вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова задержали в штате Флорида, США, сообщает издание Miami Herald. На данный момент нет точной информации о причинах и обстоятельствах произошдешего. Задержание могли произвести по запросу из России, либо в связи с неким другим нарушением, за которое Билалов подлежит депортации.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело еще в 2013 году. Его обвиняют в растрате денег компании при поездках за границу. Ахмед Билалов и его брат, Магомет, покинули Россию в марте 2013 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Соединенные Штаты Америки уничтожили свою авиационную базу, расположенную на территории Сирии.