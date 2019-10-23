В США задержали Ахмада Билалова, экс-главу «Курортов Северного Кавказа»

В США задержали Ахмада Билалова, экс-главу &#171;Курортов Северного Кавказа&#187;
Кроме того, братья получили от государства 5 миллиардов рублей на создание туристического кластера, которые оказались на счетах вскоре обанкротившегося "Национального банка развития бизнеса". Фото: Wikipedia

Предприниматель был задержан в Америке по запросу МВД России. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Бывшиго вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова задержали в штате Флорида, США, сообщает издание Miami Herald. На данный момент нет точной информации о причинах и обстоятельствах произошдешего. Задержание могли произвести по запросу из России, либо в связи с неким другим нарушением, за которое Билалов подлежит депортации.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело еще в 2013 году. Его обвиняют в растрате денег компании при поездках за границу. Ахмед Билалов и его брат, Магомет, покинули Россию в марте 2013 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Соединенные Штаты Америки уничтожили свою авиационную базу, расположенную на территории Сирии.

ахмед билалов задержание новости россия США флорида
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Яндекс.Такси» стала единоличным владельцем «Партии еды»
«Зенит» проигрывает «Лейпцигу» со счетом 1:2
В США задержали Ахмада Билалова, экс-главу «Курортов Северного Кавказа»
Модель Водянова поменяла Париж на Адыгею
Дональд Трамп отменил санкции против Турции
По факту аварии на Обводном канале возбуждено уголовное дело
Представители метрополитена Петербурга рассказали о разных типах станций метро
В Подпорожье работал физрук с судимостью