В Ленобласти запустили «Ласточки по маршруту Петербург — Кузнечное

Ласточка в Кузнечное будет следовать от Финляндского вокзала. Фото: ОЖД

Ласточка в Кузнечное будет следовать от Финляндского вокзала. Фото: ОЖД

В Ленинградской области открыт седьмой маршрут скоростных электропоездов «Ласточка» от Петербурга до поселка Кузнечное, что в Приозерском районе.

Скоростная электричка по указанному маршруту будет останавливаться на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск. «Ласточка» перевезет пассажиров за два часа. Панорамные окна, система климат-контроля, санузлы, откидные сидения и Wi-Fi сделают поездку максимально комфортной, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как рассказал губернатор Александр Дрозденко, на поездки «Ласточкой» приходится четверть всего пассажира потока в пригороде Петербурга. Он добавил, что сейчас власти прорабатывают вопрос унификации вида льготного проездного с городом.

Глава региона также отметил, что с ноября льготники получат возможность оплачивать только 10% от стоимости проезда круглогодично.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ноябрьские праздники запустят сдвоенные «Ласточки» из Петербурга в Великий Новгород.