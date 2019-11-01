Ученые считают, что нашли родину человечества

Люди современного вида (Homo sapiens), вероятно, появились на юге Африки, на северо-востоке современной Ботсваны.

Двести тысяч лет назад самые ранние общие предки каждого современного человека на Земле жили в зеленом оазисе рядом с африканской пустыней Калахари.

Здесь, в окружении озер, лесов и лугов, прародители человечества провели десятки тысяч лет. Затем климат изменился и открыл новые плодородные пути через пустыню. И у наших дальних родственников появилась возможность исследовать неизвестное, оставив позади то, что команда исследователей теперь называет «прародиной всех людей, живущих сегодня».

Фото: Национальный парк Макгадикгади

Как сообщает научное издание Livescience.com, изучая геномы более 1200 коренных африканцев, живущих сегодня в южной части континента, ученые собрали историю одной из самых древних линий ДНК на Земле: коллекции генов под названием L0, которая передается по материнской линии через митохондрии и оставалась удивительно неизменной в некоторых популяциях в течение сотен тысяч лет.

Линия L0 — это последовательность ДНК, кодируемая исключительно в митохондриях, небольшая структура в клетках, которая превращает пищу в клеточную энергию. L0 особенно важен, поскольку все люди, как полагают, происходят по материнской линии от гипотетической женщины, называемой «митохондриальная Ева», которая впервые передала последовательность потомству.

Отслеживая, где и когда линия L0 впервые раскололась на слегка отличающиеся подлинии, исследователи полагают, что смогли точно определить место обитания её первых носителей.

По их мнению, родиной человечества является Макгадикгади, обширное водно-болотное угодье площадью около 120 000 кв. км. Это примерно вдвое больше, чем озеро Виктория, крупнейшее на сегодняшний день озеро Африки.

Команда обнаружила, что L0 появилась именно здесь. В это время здесь находилось озеро. В раннем плейстоцене оно было самое большое озеро в Африке. Позднее водоем уменьшился, на части его территории возникли более мелкие озер и дельта реки Окаванго. В результате в Макгадикгади образовались заболоченные равнины, пригодные для жизни людей. Здесь водились млекопитающие, на которых можно было охотиться, и было много пресной воды.

Фото: Национальный парк Макгадикгади

Митохондриальная Ева и ее потомки жили в этом регионе около 30 000 лет (от 200 000 до 170 000 лет назад), прежде чем линия L0 распалась на свою первую подгруппу.

Судя по палеоклиматической реконструкции, 110-130 тысяч лет назад климат к северо-востоку и юго-западу от озера Макгадикгади стал более влажным, что позволило людям мигрировать. Но часть из них осталась жить в родных местах.

Впрочем, с этим выводом согласны не все. Скептики отмечают, что в исследовании рассматривается только одна последовательность наследственного по материнской линии генетического кода, и его результаты могут не отражать полную картину самых ранних путешествий человечества через Африку. Уже имеющиеся данные свидетельствуют о том, что множество генетически различных популяций прапращуров современного человека, возможно, жили в разных частях континента, и у человечества не одна, а несколько родин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые возвращают древним людям облик.