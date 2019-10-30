В ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой запустят дополнительные «Ласточки»

В ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой запустят дополнительные &#171;Ласточки&#187;
Билеты можно приобрести уже сейчас. На дополнительные поезда действует фиксированный тариф. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

1,2 и 4 ноября столицу и Санкт-Петербург свяжет больше «Ласточек», чем обычно. Причиной тому — высокий спрос на это направление в праздничные выходные.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ОАО «РЖД», в ноябрьские праздники между Москвой и Северной столицей будет курсировать больше «Ласточек». Такое решение в руководстве железных дорог приняли, поскольку спрос на этот маршрут резко возрос.

1 ноября дополнительный состав отправится с Ленинградского вокзала Москвы в 12:32, 2 ноября — в 7:50. В обратном направлении, из Санкт-Петербурга, проследуют два дополнительных поезда: 2 ноября в 7:45 и 4 ноября в 10:17. Оба отправляются с Московского вокзала.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице запустили «Ласточки» по маршруту «Санкт-Петербург — Кузнечное».

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