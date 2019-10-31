В Петербурге запустят ночные автобусы ко Дню народного единства

В Петербурге запустят ночные автобусы ко Дню народного единства
Маршруты ночных автобусов дублируют линии метрополитена. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге в ноябрьские праздники на маршрут выйдут ночные автобусы. Курсировать они будут три ночи подряд.

Запустить транспорт на линию решено в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс»

Автобусы будут курсировать по маршрутам №1М, №2М, №3М, №4М, №5М, дублирующим линии метрополитена. Движение будет осуществляться с 00:00 часов до 6:00 утра. Интервал между автобусами составит 30 минут.

Расплатиться за проезд пассажиры смогут разовым билетом или электронными проездными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет сокращенная трудовая неделя. Выходные начнутся 2 ноября и продлятся до самого праздника — 4 ноября. Именно в этот день отмечают День народного единства. Таким образом, следующая неделя будет состоять лишь из четырех рабочих дней.

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