В Петербурге запустят ночные автобусы ко Дню народного единства

В Петербурге в ноябрьские праздники на маршрут выйдут ночные автобусы. Курсировать они будут три ночи подряд.

Запустить транспорт на линию решено в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс»

Автобусы будут курсировать по маршрутам №1М, №2М, №3М, №4М, №5М, дублирующим линии метрополитена. Движение будет осуществляться с 00:00 часов до 6:00 утра. Интервал между автобусами составит 30 минут.

Расплатиться за проезд пассажиры смогут разовым билетом или электронными проездными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ждет сокращенная трудовая неделя. Выходные начнутся 2 ноября и продлятся до самого праздника — 4 ноября. Именно в этот день отмечают День народного единства. Таким образом, следующая неделя будет состоять лишь из четырех рабочих дней.