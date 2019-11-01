Пограничники рассказали, как лучше добраться в Финляндию в ноябрьские праздники

В предстоящие праздничные выходные в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, представители погранслужбы предупредили о возрастающей загрузке пропускных пунктов на границе с Финляндией.

Путешественников призывают грамотно планировать время поездки. Ожидается, что наибольшая загруженность придется на МАПП «Торфяновка» с 16:00 до 21:00 1 ноября и 2-3 ноября с 9:00 до 14:00. На въезд в РФ пиковые часы возможны 3 ноября с 18:00 до 22:00 и 4 ноября с 17:00 до 23:00.

МАПП «Брусничное» будет загружен на выезд 1 ноября с 17:00 до 22:00, 2 и 3 ноября с 7:00 до 14:00. Вернуться в Россию, вероятно, будет затруднительно 3 ноября с 17:00 до 21:00 и 4 ноября с 16:00 до 23:00.

Выезд из РФ через МАПП «Ивангород» будет осложнен 2 ноября с 8:00 до 14:00 и 4 ноября с 15:00 до 22:00. Въезд — 1 ноября с 16:00 до 22:00 и 2 ноября с 9:00 до 14:00.

Также повышенная активность ожидается в МАПП «Светогорск». 1 ноября будет затруднительно выехать из России с 18:00 до 21:00. 2 и 3 ноября с 8:00 до 13:00. Вернуться обратно может быть сложно 1 ноября с 16:00 до 22:00 и 2 ноября с 9:00до 14:00.

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