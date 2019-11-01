В Петербурге возобновили движение по улицам Ленина и Профессора Попова

В Петроградском районе Петербурга сняли ограничение движения по улицам Ленина и Профессора Попова, где долгое время проводились ремонтные работы.
Как сообщили в ГАТИ, на эих улицах проводились работы по прокладке электрокабеля. Для движения были перекрыты участки от Чкаловского проспекта до Матвеевского переулка, а также от Каменноостровского проспекта до улицы Даля.
Напряженная транспортная ситуация в Петроградском районе сложилась по причине того, что подрядчик «Ленэнерго» — ООО «Петрострой» сорвал сроки выполнения работ. Сегодня, 1 ноября, все ограничения должны снять.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три матча «Зенита» на «Газпром Арене» ограничат движение транспорта.