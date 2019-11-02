Испанские антрополги обнаружили ожерелье первых людей

Испанские антрополги обнаружили ожерелье первых людей
Раскопки происходили на территории Каталонии. Фото: pixabay.com

В одной из пещер на северо-востоке Каталонии ученые нашли часть ожерелья, сделанного из когтей орла.

Украшение было изготовлено одним из последних представителей неандертальцев. Находка является еще одним подтверждением наличия у первобытных людей культурного общества, объединяющего различные группы. Открытием испанских антропологов поделилось научное издание Science Advance.

Исследователи предполагают, что украшение являлось амулетом. Также эксперты отмечают, что когти орла — распространенный материал для создания украшений в ту эпоху. Вероятно, традицию подобных изделий неандертальцев скопировали кроманьонцы, которые оказались на территории Европы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученым, вероятно, удалось обнаружить родину всего человеческого рода. Это юг Африки, северо-восток современной Ботсваны.

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