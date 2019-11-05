Британские ученые разработали методику выявления рака груди за пять лет до появления симптомов

Новый анализ крови, разработанный сотрудниками Ноттингемского университета, Великобритания, позволяет диагностировать рак молочной железы за пять лет до появления первых симптомов.

Как сообщает Sunday Times of London, данный тест выявляет в крови пациента антитела, которые свидетельствуют о начале формировании злокачественной опухоли, пока еще не видимой глазом.

Ученые уверены, новая разработка может спасти тысячи жизней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Австралии подвели итоги шести исследований, в которых приняли участие более 200 тысяч женщин. Выяснилось, что около 30 тысяч вариантов развития рака молочной железы можно будет избежать в ближайшем будущем. Основные условия для предотвращения недуга: пациентки должны своевременно отказаться от частого употребления алкогольных напитков, а также поддерживать нормальную массу тела.