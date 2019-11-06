Охранник Максима Понеделко, на которого наркодилер свалил вину, обжалует продление ареста

Охранник Максима Понеделко, на которого наркодилер свалил вину, обжалует продление ареста
Первоначально главным фигурантом дела следствие считало именно Кушнерева, поскольку Понеделко обвинил во всем его. Фото: Мойка78

Громкое дело о наркоторговце Максиме Понеделко все еще не завершено, хотя приговор главному фигуранту, собственно, Понеделко, уже озвучен.

Адвокат Виктора Кушнерева, охранника наркодилера, намерен обжаловать в суде продление ареста подзащитного. Заседание назначено на 18 ноября. По мнению адвоката, Выборгский суд, продливший арест Кушнереву, не имел на это полномочий, поскольку изменять срок пребывания под стражей обвиняемого свыше 12 месяцев, может только городской суд.

Отметим, что на данный момент охранник Понеделко находится в СИЗО уже 23 месяца, вместе с сообщниками Филиппом Гореликом и Сергеем Кузякиным. Защита Кушнерева рассчитывает на положительное решение городского суда и освобождение обвиняемого из-под стражи, пишет Мойка78.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о решении суда по делу Максима Понеделко. За покушение на сбыт более трехсот килограммов наркотиков преступник получил 5 лет колонии и штраф 800 тысяч рублей.

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