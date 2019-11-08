Эрдоган: Турция не уйдет из Сирии, пока там находятся Россия и США

Эрдоган: Турция не уйдет из Сирии, пока там находятся Россия и США
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах 22 октября. Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип заявил, что турецкие войска не покинут Сирию, пока в регионе находятся вооруженные силы других стран.

«Мы не оставим это дело до тех пор, пока последний террорист не покинет регион. Мы не покинем [Сирию] до тех пор, пока другие страны отсюда не уйдут. Мы поддерживаем территориальную целостность и единство Сирии», — заявил Эрдоган, сообщает телеканал NTV.

Ранее Турция объявила о проведении военной операции в Сирии «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии. Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей.

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