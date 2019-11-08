Стало известно о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на бензин в России за этот период стали выше на две копейки. Фото: Pixabay

Средние розничные цены на бензин в России за этот период стали выше на две копейки. Фото: Pixabay

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.

Средние розничные цены на бензин в России за этот период стали выше на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

В период с 21 по 27 октября дизельное топливо стало дороже на 13 копеек, а цены на бензин не изменились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по результатам опроса ВЦИОМ, 47% участников высказали мнение о том, что люди отказываются от использования автомобиля из-за высоких цен на бензин. Кроме стоимости топлива, которое стало веской причиной для 47% опрошенных, россиян беспокоит содержание автомобиля (16%), которое также обходится недешево, и необходимость экономии (15%).