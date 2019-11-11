На Маршала Казакова появился «туман» из-за прорыва трубы с кипятком

В Кировском районе Санкт-Петербурга днем 11 ноября случилась коммунальная авария. На улице Маршала Казакова прорвало трубу с кипятком.

«Похоже на Долину гейзеров», — отмечают в комментариях в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Фотографии с места произошедшего появились в социальных сетях в районе 13 часов. На фотоснимках видно, что улицу окутывает пар.