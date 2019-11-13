В Тихвине мужчина задушил подушкой пенсионерку

В Тихвине мужчина задушил подушкой пенсионерку
Мужчина проживал совместно с пожилой женщиной в качестве ее помощника.Фото: Pixabay

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как полагает следствие, 7 мая этого года обвиняемый и его 74-летняя жертва находились в доме, расположенном на одной из улиц города Тихвин, где мужчина проживал совместно с пожилой женщиной в качестве ее помощника. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя подушку, обвиняемый задушил беззащитную женщину.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Волосовском районе суд приговорил женщину к 10 года колонии общего режима за жестокое убийство 81 летней местной жительницы. Сегодня стало известно, что Волосовский районный суд Ленинградской области закончил рассмотрение уголовного дело, в рамках которого жительница Петербурга обвинялась в убийстве пенсионерки.

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