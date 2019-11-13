Целый квартал новостроек в Приморском остался без света

Петербуржцам приходится сидеть в темноте из-за неполадок. Пока что непонятно, как скоро восстановят электроснабжение.

Об этом стало известно сегодня вечером, 13 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район». Люди пишут, что у них перестал включаться свет – некоторые заметили это, когда перестал работать телевизор. В сети уже есть видео, на котором заметно, что сразу в нескольких домах темные окна. Свидетели отмечают, что светофоры и уличное освещение тоже работает далеко не везде. Что именно стало причиной блэкаута – непонятно.

Некоторые люди уверяют, что у них уже свет включили, но официальной информации до сих пор не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца сбили с ног на Приморском из-за неработающего светофора. Недалеко от места инцидента расположился ТРК «Меркурий».