Семь человек погибли в ДТП в Забайкалье

В четверг, 14 ноября, около 7:00 ( 1:00 мск) произошла авария на 108 км. федеральной автодороги «Чита—Забайкальск».
Микроавтобус Hyundai с пассажирами врезался в грузовик, стоящий на обочине. В результате столкновения Hyundai вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.
Все пострадавшие находились в микроавтобусе. В ДТП погибли семь человек. Двое получили ушибы и были доставлены в больницу.
Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 28 человек и 10 единиц техники.
По факту ДТП проведут доследственную проверку.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка погибла в ДТП в Приозерском районе. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.