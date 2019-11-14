Семь человек погибли в ДТП в Забайкалье

Все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле Hyundai. Фото: 75.mchs.gov.ru/

Все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле Hyundai. Фото: 75.mchs.gov.ru/

В четверг, 14 ноября, около 7:00 ( 1:00 мск) произошла авария на 108 км. федеральной автодороги «Чита—Забайкальск».

Микроавтобус Hyundai с пассажирами врезался в грузовик, стоящий на обочине. В результате столкновения Hyundai вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

Все пострадавшие находились в микроавтобусе. В ДТП погибли семь человек. Двое получили ушибы и были доставлены в больницу.

Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 28 человек и 10 единиц техники.

По факту ДТП проведут доследственную проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка погибла в ДТП в Приозерском районе. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.