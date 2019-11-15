Суд прикрыл ресторан китайской кухни в Петергофе

Суд прикрыл ресторан китайской кухни в Петергофе
Ресторан китайской кухни прикрыли на 45 суток. Фото: pixabay.com

В Петродворцовом районе Петербурга временно закроется ресторан китайской кухни. Заведение нарушило требования пожарной безопасности.

Прокуратура проверила ресторан ООО «Аврора», расположенный по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, 121, корп. 2, лит. А, Г1. Выяснилось, что заведение допустило множество грубых нарушений пожарной безопасности.

«Повторная проверка показала, что ООО «Аврора» не исполнило предписание органа государственного пожарного надзора об устранении нарушений», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

В связи с этим решением Петродворцового районного суда деятельность ресторана приостановлена на 45 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исправительную колонию в Обухово оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения противопожарной безопасности. В здании, в частности, не работали сигнализация и система оповещения о пожаре.

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