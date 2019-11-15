Грязные пятна обнаружили на воде Галерной гавани

В социальных сетях сообщили, что люди готовят запросы в природоохранную прокуратуру.

В социальных сетях сообщили, что люди готовят запросы в природоохранную прокуратуру.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в Галерной гавани, появились радужные пятна на поверхности воды. Местные жители предполагают, что они могли появиться из-за слива в воду раствора для бурения.

«Возможно, раствор для бурения. Он экологически безопасный. Однако, данный факт не освобождает от проверки, так как никакой информации мы не имеем», — рассказывают пользователи сообщества «Живем на Васильевском | Васильевский остров».

На фотографиях из социальных сетей видно, что у залива стоит рабочая техника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Финском заливе задержали браконьера. Транспортные полицейские в акватории Финского залива задержали 39-летнего местного жителя, который находясь на моторной лодке, осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенным орудием лова.