Водители объезжали три туши свинины на дороге в Купчино

На пересечении улиц Бухарестской и Белы Куны в Купчино на проезжей части появилось неожиданное препятствие в виде свинины.

Прямо на проезжей части лежали три туши свинины.

Инцидент произошёл 15 ноября и вызвал недоразумение у участников дорожного движения.

«На перекрестке Бухарестской и Белы Куна сегодня была раздача свинины. Кто-то потерял три полутуши свинины», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург. Неизданное» социальной сети «ВКонтакте».

Вероятно, туши выпали из фуры по пути к магазину или ресторану.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по КАД разбросаны овощи и фрукты после ДТП. Дорогу не смогли поделить двое – грузовик и минивэн. Как именно все произошло – не уточняется. Известно лишь, что в результате по дороге разлетелись фрукты и овощи, которые перевозил водитель минивэна.