Пожилой водитель убил ножом пешехода на переходе в Подмосковье

В городе Мытищи в Подмосковье пожилой водитель иномарки напал с ножом на пешехода, который переходил дорогу, не соблюдая ПДД, сообщили в местном ГСУ СК.

Как сообщают следователи, конфликт возник между 68-летним водителем «Вольво» и 43-летним пешеходом, который переходил проезжую часть на улице Контимира. Между мужчинами завязалась перепалка, которая переросла в драку. Затем водитель достал нож и пырнул своего оппонента в шею. Пешеход скончался на месте, не дождавшись врачей.

Сейчас подозреваемый водитель находится под стражей. Им оказался местный индивидуальный предприниматель. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино петербуржца ударили ножом в гостях.