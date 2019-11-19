Эксперты обнаружили бреши в кибербезопасности промышленных предприятий

«Ростелеком-Солар» выявил, что в программном обеспечении, используемом в промышленности, 72 процента слабых мест.

В результате проверки эксперты проанализировали устройства и софт вещей, которые используют в промышленности. Большая часть проанализированного ПО относилась к сектору электроэнергетики и нефтегазовой и химической промышленности.

Как оказалось, самая распространенная уязвимость была связана с управлением доступом. Благодаря данной бреши хаккер может попасть в промышленную систему. Остальные уязвимости касались доступа к информации. Злоумышленники могут получить доступ к конфидециальной информации и полному контролю системы.

Данные уязвимости относятся к критическому уровню опасности. Из-за них хакер может получить доступ над технологическим процессом, сообщили в РБК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Петербурге появится киберполигон.