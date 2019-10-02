В Петербурге появится киберполигон

Ежегодно на кибербезопасность направляют около 2 млрд рублей. Фото: Pixabay

Ежегодно на кибербезопасность направляют около 2 млрд рублей. Фото: Pixabay

В Петербурге на базе «Ленэнерго» может появиться киберполигон для отработки защиты от кибератак.

«Мы такой цифровой полигон для обкатки всех цифровых устройств на поиски уязвимостей создаем в городе Санкт-Петербурге на базе «Ленэнерго»,- заявил глава компании «Россети» Павел Ливинский, сообщает «Интерфакс».

Полигон может появиться в течение двух лет. По оценкам экспертов, на его строительство уйдет около 500 млн рублей.

Отмечается, что он позволит выполнять обкатку цифровых устройств для поиска уязвимостей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Министерстве обороны Нидерландов заявили о том, что их спецслужбы предотвратили возможную кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).