Ученые выяснили, что супы могут помочь в борьбе с малярией

Суп может помочь при борьбе с малярией. Фото: pixabay

Суп может помочь при борьбе с малярией. Фото: pixabay

В Великобритании научные сотрудники провели исследование и пришли к выводу, что несколько видов супов могут помочь при лечении малярии.

Как сообщили в журнале Archives of Disease in Childhood, ученые выяснили, что пять видов супа мешают бесполому размножению возбудителя малярии, а еще четыре варианта блокируют половое размножение.

Всего ученые проверили на эффективности 56 образцов супов и бульонов. Оказалось, что лечебные свойства присущи как мясным, так и овощным бульонам. Также было отмечено, что это исследование может привести к открытию нового лекарства от малярии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новосибирские ученые проверят лекарство от рака. В 2019 году препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями прошел все доклинические испытания, после чего возникли проблемы с его финансированием.