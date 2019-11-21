Появится 60 новых маршрутов, объединяющих Петербург и четыре финских города

В рамках проекта «Туристический коридор» появится не менее 60 маршрутов, объединяющих Петербург и четыре финских города: Лаппеенранту, Иматру, Савонлинну и Миккели.

На начальном этапе планируется привлечь около 200 тыс. туристов, в дальнейшем потенциальный турпоток может составить миллиона человек ежегодно, сообщает «Фонтанка».

Туристов планируется привлекать в период низкого сезона.

Проект «Туристический коридор» финансируется ЕС по программе приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия». Общая стоимость проекта составляет около 837 тыс. евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Финляндия считает, что поезда между Петербургом и Иматрой начнут ходить не ранее 2025 года. До запуска железнодорожного сообщения необходимо провести работы по электрофицированию участка железной дороги из Каменогорска в Иматру, построить трехрельсовую железную дорогу на участке между в Финляндии, а также отремонтировать ряд пристанционных участков по маршруту следования.