Глава «Победы» предвидел авиакатастрофы из-за сотрудников аэропортов

Он отметил, что в российских аэропортах плохо осматривают и очищают взлетно-посадочные полосы.

Об этом стало известно 21 ноября. Обо всем сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Он написал, что в российских аэропортах есть проблема со ВПП. Из-за того, что их плохо проверяют, шины колес самолетов повреждаются – таких случаев за 2018 год зарегистрировали около 50, а в 2019 году – 104. В основном инциденты происходили во Внуково, Пулково, а также в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

Калмыков убежден, что недосмотр может стать причиной серьезного происшествия.

Во «Внуково» уже прокомментировали письмо.

«После каждого случая, связанного с повреждением пневматиков колес воздушных судов, дополнительно проводится осмотр не только взлетно-посадочной полосы, но и искусственного покрытия на протяжении всего маршрута руления воздушного судна»,

— рассказали в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Казани.