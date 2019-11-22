Руководитель администрации Ельцина рассказал, когда уйдет Путин

Руководитель администрации Ельцина рассказал, когда уйдет Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Действующий советник президента Валентин Юмашев, возглавлявший администрацию Бориса Ельцина порассуждал о возможности ухода Владимира Путина после окончания президентского срока.

«Я думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — сказал он в интервью Владимиру Познеру.

По словам Юмашева, в 1999 году, перед началом исполнения обязанностей главы государства, Путин не думал, что задержится на этом посту.

«Он был уверен, что дай бог один срок, а если два срока — он будет самым счастливым человеком на свете и сможет через два срока наконец-то отдохнуть», — сказал он.

Отметим, президент России Владимир Путин летом заявил, что еще рано говорить о том, уйдет он из политики в 2024 году или останется, но в другом качестве. При этом Путин утверждал, что думает о преемнике с 2000 года, однако решающий голос будет за избирателем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей.

валентин юмашев владимир путин президент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мединский объяснил, почему сравнил доцента Соколова с Джокером
Руководитель администрации Ельцина рассказал, когда уйдет Путин
На Ленинском произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки
Сбои в Telegram прекратились
В Петроградском районе рухнул строительный кран
Черчесов: «Ничего страшного, что с Данией играем в Копенгагене»
Ребенка госпитализировали после массового ДТП на КАД
Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал желание ...