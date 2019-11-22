Руководитель администрации Ельцина рассказал, когда уйдет Путин

Действующий советник президента Валентин Юмашев, возглавлявший администрацию Бориса Ельцина порассуждал о возможности ухода Владимира Путина после окончания президентского срока.

«Я думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — сказал он в интервью Владимиру Познеру.

По словам Юмашева, в 1999 году, перед началом исполнения обязанностей главы государства, Путин не думал, что задержится на этом посту.

«Он был уверен, что дай бог один срок, а если два срока — он будет самым счастливым человеком на свете и сможет через два срока наконец-то отдохнуть», — сказал он.

Отметим, президент России Владимир Путин летом заявил, что еще рано говорить о том, уйдет он из политики в 2024 году или останется, но в другом качестве. При этом Путин утверждал, что думает о преемнике с 2000 года, однако решающий голос будет за избирателем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей.