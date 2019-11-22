Юмашев рассказал подробности отставки Ельцина

Борис Ельцин решил уйти в отставку 31 декабря 1999 года, как раз за полгода до назначенных выборов президента. Это было нужно, «чтобы Путину дать фору» против Юрия Лужкова и Евгения Примакова.

Об этом заявил действующий советник президента Валентин Юмашев, возглавлявший администрацию Бориса Ельцина на YouTube-канале «Ельцин Центра».

Однако для экс-президента это решение далось непросто. По мнению Юмашева, для этого Ельцин «уничтожал свой характер» и «наступал на горло собственной песне».

По словам Юмашева, приход Путина к власти для Ельцина сравним с «рождением сына». «Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что действующий советник президента Валентин Юмашев, возглавлявший администрацию Бориса Ельцина порассуждал о возможности ухода Владимира Путина после окончания президентского срок.