Юмашев рассказал подробности отставки Ельцина

Юмашев рассказал подробности отставки Ельцина
Борис Ельцин. Фото: Kremlin.ru

Борис Ельцин решил уйти в отставку 31 декабря 1999 года, как раз за полгода до назначенных выборов президента. Это было нужно, «чтобы Путину дать фору» против Юрия Лужкова и Евгения Примакова.

Об этом заявил действующий советник президента Валентин Юмашев, возглавлявший администрацию Бориса Ельцина на YouTube-канале «Ельцин Центра».

Однако для экс-президента это решение далось непросто. По мнению Юмашева, для этого Ельцин «уничтожал свой характер» и «наступал на горло собственной песне».

По словам Юмашева, приход Путина к власти для Ельцина сравним с «рождением сына». «Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что действующий советник президента Валентин Юмашев, возглавлявший администрацию Бориса Ельцина порассуждал о возможности ухода Владимира Путина после окончания президентского срок.

борис ельцин валентин юмашев владимир путин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лахтинском проспекте собрался «паровозик» из пяти машин
Юмашев рассказал подробности отставки Ельцина
Кудашов: «Подколзин сыграл нормально. Будем и дальше привлекать молодежь»
Skoda и Mitsubishi столкнулись на пустой Варшавской
СКА обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд
Суд в Петербурге отправил пенсионера под арест из-за поста в соцсети
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде размером ...
Уволенная в Петербурге учительница могла сама рассказать ученикам о своем Twitter