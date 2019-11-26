В Петербурге пенсионерка стала жертвой «банка приколов»

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Как полагает следствие, подозреваемый, имея при себе более 170 сувенирных купюр номиналом 5 и 2 тыс. рублей с надписями «Банк Приколов», воспользовавшись престарелым возрастом потерпевшей, передал ей для временного хранения фальшивые купюры, выдавая их за настоящие деньги, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Убедив потерпевшую, что переданные ей деньги являются подлинными, под предлогом взятия в долг денежных средств, получил от нее 24 тыс. рублей, после чего скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Кировского района Северной столицы обманул добрую пенсионерку, подсунув ей билет «банка приколов». Мужчину признали виновным по делу о мошенничестве.