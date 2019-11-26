В Петербурге пенсионерка стала жертвой «банка приколов»

В Петербурге пенсионерка стала жертвой «банка приколов»
Мошенник передал ей для временного хранения фальшивые купюры. Фото: Pixabay

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Как полагает следствие, подозреваемый, имея при себе более 170 сувенирных купюр номиналом 5 и 2 тыс. рублей с надписями «Банк Приколов», воспользовавшись престарелым возрастом потерпевшей, передал ей для временного хранения фальшивые купюры, выдавая их за настоящие деньги, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Убедив потерпевшую, что переданные ей деньги являются подлинными, под предлогом взятия в долг денежных средств, получил от нее 24 тыс. рублей, после чего скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Кировского района Северной столицы обманул добрую пенсионерку, подсунув ей билет «банка приколов». Мужчину признали виновным по делу о мошенничестве.

банк приколов мошенники мошенничество
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный предоставит возможность пройти стажировку студентам и выпускникам вузов
В Петербурге пенсионерка стала жертвой «банка приколов»
Биомаркер шизофрении обнаружен в волосах
Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб
«Мерседес» с поддельными документами врезался в дерево, уходя от ...
Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на срочное совещание
Финские ученые обнаружили, что антибиотики могут привести к болезни Паркинсона
В Британии нашли еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в ...