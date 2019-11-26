Сердючка в слезах покинул украинский «Х-Фактор»

Артист отметил, что не может быть наставником и принял решение оставить кресло.

Об этом стало известно 26 ноября. Все случилось во время 10-го сезона украинского проекта «Х-Фактор», в котором Андрей Данилко, более популярный как Сердючка, стал наставником. После того, как певец не смог выбрать между двумя участниками, он заявил, что будет правильнее, если он сам покинет шоу. Сердючка отметил, что нужен на его месте другой человек, который примет решение и сможет помочь начинающим артистам. Свое кресло артист покидал в слезах, а позже подчеркнул, что чувствует себя пустым.

Такого от Сердючки не ожидал никто – остальные судьи прибывали в шоке, глядя вслед певцу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Верку Сердючку чуть не увезли на скорой со съемок новогоднего шоу. Аноним уверял, что у исполнителя проблемы с сердцем. В итоге ему якобы вызвали врачей, которые обкололи его препаратами – Верка Сердючка совсем скоро пришла в себя.