В Выборге завершили ремонт Крепостного моста

В Выборге завершили ремонт Крепостного моста
Дорожные работы завершены. Фото: Pixabay

В Выборге завершили ремонтные работы на Крепостном мосту. Движение по нему возобновили сегодня, 28 ноября. Об этом сообщили пресс-служба администрации МО «Выборгский район» Ленобласти.

В результате дорожных работ были отремонтированы деформированные швы, а также проведена уборка участка от строймусора.

На ремонт объекта было выделено более 6 млн рублей из муниципального бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, о серьезном дорожно-транспортном происшествии с иномаркой в городе Выборге. Легковой автомобиль влетел в бетонное ограждение. Водителя госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

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