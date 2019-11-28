В Выборге завершили ремонт Крепостного моста

В Выборге завершили ремонтные работы на Крепостном мосту. Движение по нему возобновили сегодня, 28 ноября. Об этом сообщили пресс-служба администрации МО «Выборгский район» Ленобласти.

В результате дорожных работ были отремонтированы деформированные швы, а также проведена уборка участка от строймусора.

На ремонт объекта было выделено более 6 млн рублей из муниципального бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, о серьезном дорожно-транспортном происшествии с иномаркой в городе Выборге. Легковой автомобиль влетел в бетонное ограждение. Водителя госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.