Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»

Европейский вещательный союз представил логотип «Евровидение-2020», сообщается на сайте музыкального конкурса.

Логотип представляет собой абстрактный прерывистый круг, составленный из цветов флага 41 страны-участницы. Дизайн разработало нидерландское агентство Clever°Franke.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский певец Александр Панайотов заявил, что стал возможным участником международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах.