Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»

Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»
Организаторы представили логотип Евровидения-2020. Фото: скриншот

Европейский вещательный союз представил логотип «Евровидение-2020», сообщается на сайте музыкального конкурса.

Логотип представляет собой абстрактный прерывистый круг, составленный из цветов флага 41 страны-участницы. Дизайн разработало нидерландское агентство Clever°Franke.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский певец Александр Панайотов заявил, что стал возможным участником международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах.

евровидение-2020 конкурс логотип
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»
Законопроект о домашнем насилии могут переписать
«Китайский Хатико». Собака поселилась у могилы хозяина
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами
В Роскосмосе объяснили, почему у Рогозина зарплата выше, чем у главы NASA
Брокеры заметили приток на биржу россиян с небольшими накоплениями
Боярский прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы
На Гончарной улице посреди дороги стоит окровавленный человек