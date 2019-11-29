«Мойка 78» объявила победителей премии «Город действия»

В рамках премии отметили людей, которые сделали за год многое для любимого города.

Церемония награждения состоялась 28 ноября. Обо всем сообщает издание «Мойка 78». Премию «Город действия» вручали третий год подряд. Победителями стали шесть людей в разных номинациях. Градозащитником 2019 года стал Алексей Еграшин, который борется против строительства ЖК «Легенда». В номинации социальный Петербург победили Ольга Сорина, которая основала службу психологической помощи под названием «Вдох».

За развитие медийного проекта «ДоброПочта» награда досталась Полине Тумашик. Среди борцов за экологию выделили Полину Кособокову, которая предложила обмениваться детскими игрушками в рамках проекта «Неваляшка-шеринг». Также премия досталась Екатерине Ивановой – она является автором проекта «музыка в пробках». За помощь маломобильных граждан наградили Светлану Быстрову – она вице-президент организации «На коляске без барьеров».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии.