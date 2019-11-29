Бузова заявила, что хотела уйти с «Плана Б»

Певицу расстроило поведение мужчин, которые пришли бороться за ее руку и сердце.

Об этом стало известно 29 ноября. Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов приняли участие в фотосессии, которая должна привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды. Непонятно, что именно произошло, но в какой-то момент певица разозлилась на своих ухажеров и заявила, что хочет уйти с проекта.

Ее поддержал комик, который заверил, что мужчины так себя не должны вести и призвал их не обижать Ольгу Бузову. Тимур подчеркнул, что пока не готов доверить свою коллегу хоть кому-нибудь из участников. Пока непонятно, в чем была суть конфликта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга и Анна Бузовы встретились спустя год на дне рождении отца. Девушки вели себя как чужие, но старались не подавать виду ради любимого отца. Они подарили ему подарки, преподнесли торт и огромный букет красных роз.