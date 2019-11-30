В Китае зарегистрировали четвертый случай заражения чумой

Наиболее опасная форма заболевания - легочная чума. Она может привести к смерти в течение 1-3 дней. Фото: pixabay.com

Наиболее опасная форма заболевания - легочная чума. Она может привести к смерти в течение 1-3 дней. Фото: pixabay.com

Власти Китая объявили, что на территории страны зарегистрирован четвертый случай заражения опасным вирусом — чумой.

Первые два человека, заболевших чумой, обратились за медицинской помощью в середине ноября 2019 года. Двое уроженцев Внутренней Монголии подхватили высококонтагиозноый, — то есть, с высоким риском летального исхода, — легочный штамм чумы.

Позднее в разных районах Китая были обнаружены еще двое зараженных. Известно, что один из пациентов, скотовод, заболевший бубонной чумой, сейчас находится в стабильном состоянии. О здоровье других информации пока нет.

Отметим, что различные виды чумы могут передаваться через грызунов и блох, живущих на них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Поволжья обнаружен древнейший штамм самого опасного вируса, поразившего Европу.