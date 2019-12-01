Книгу, которую Маяковский дарил Лиле, продали в Петербурге

Лот оценили почти в 800 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем сообщает ТАСС. Торги состоялись на XIII букинистическом аукционе «Редкие книги. Графика. Винил». Одним из лотов стала поэма «Война и мир», которую Владимир Маяковской подарил Лиле Брик. Он подписал ее, а также нарисовал цветок. Обладатель редкой книги заплатил за нее 790 тысяч рублей.

Напоминаем, что «Войну и мир» поэт написал в 1915-1916 годах, а впервые она была опубликована в 1917 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вандалы испортили памятник Маяковскому. На основании появилась надпись зеленой краской. Непонятно, удастся ли разыскать хулиганов.