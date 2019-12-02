В Северной столице скончался главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин

Главный архитектор Государственного Эрмитажа Валерий Павлович Лукин скончался. О его смерти сообщил композитор дворца-усадьбы «Марьино» Эдуард Паницкий.

Архитектор скончался в субботу, 30 ноября, в Петербурге. Причины его смерти пока не сообщаются. Паницкий рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что совсем недавно он заходил в гости к Лукину, который встречал его «доброй улыбкой и теплыми словами». Он отметил тяжесть на душе от кончины архитектора.

Валерий Лукин занял должность главного архитектора петербургского музея в 1975 году. Он принимал участие во многих реконструкциях, среди которых Меншиковский дворец, Главный штаб Эрмитажа и Эрмитажный театр.

Дата и место прощания с выдающимся специалистом станут известны позднее.

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