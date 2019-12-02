В Петербурге за мат оштрафовали 19 футбольных фанатов

Оштрафовали как петербуржцев, так и москвичей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Оштрафовали как петербуржцев, так и москвичей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Противостояние фанатов «Зенита» и «Спартака» не закончилось после завершения матча. Около полуночи 19 молодых людей возле станции метро «Волковская» выкрикивали нецензурные выражения.

Инцидент произошел после игры «Зенит» — «Спартак», 1 декабря. Своим поведением хулиганы мешали жителям района. Нарушение тишины, вероятно, чрезвычайно возмутило одного из местных жителей, и он анонимно обратился в полицию с жалобой. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на заявление и задержали фанатов.

Хулиганы заплатят по 500 рублей штрафа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга в понедельник, 2 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали «главного» фаната, управлявшего толпой, кричащей оскорбительные фразы в адрес Артема Дзюбы.