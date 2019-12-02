Бузову уличили во лжи на шоу «План Б»

Певица призналась одной из участниц в том, что не видит рядом с собой ни одного мужчину с проекта.

Ольга Бузова вместе с Тимуром Батрутдиновым снимаются в романтическом шоу «План Б», в рамках которого они ищут себе вторые половинки. К певице пришли молодые люди, которые мечтают покорить ее сердце. Телеведущая не раз говорила, что хочет найти свою любовь, но, как выяснилось, на проекте ей никто не нравится. Она, разговаривая с одной из участниц, отметила, что никто из потенциальных женихов не тронул ее сердце. Бузова подчеркнула, что мужчины тоже не особо заинтересованы в ней.

Собеседница Бузовой, которая претендует на отношения с известным комиком, думает, что певица может не найти себе никого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова заявила, что хотела уйти с «Плана Б». Певицу расстроило поведение мужчин, которые пришли бороться за ее руку и сердце.