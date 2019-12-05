Легковушка и маршрутка заблокировали Движение на Михаила Дудина

Легковушка и маршрутка заблокировали Движение на Михаила Дудина
Участники заблокировали проезд. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Участники спровоцировали крупную пробку.

Авария случилась сегодня утром, 5 декабря, на улице Михаила Дудина. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что транспортные средства заняли две полосы, в результате чего перекрыли проезд в сторону Заречной улицы.

Машины не получили значительных повреждений.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке аварии не затруднено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об иномарке, которая выехала на тротуар. Инцидент произошел у пешеходного перехода.

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Легковушка и маршрутка заблокировали Движение на Михаила Дудина
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